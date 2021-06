Sono 177 i nuovi casi di covid individuati nella giornata di domenica. Il bollettino ordinario dell’unità di crisi ha comunicato che, sui 3.406 tamponi effettuati, 146 nuovi casi non presentavano sintomatologia da contagio, mentre 31 pazienti hanno dichiarato sintomi classici. I dati, come accade nei report del lunedì, sono condizionati dalla frenata sui tamponi del fine settimana.

Torna a crescere il numero dei decessi: 6 i morti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri, per un totale di 10. Dall’inizio della pandemia sono 7.252 i residenti in Campania morti in seguito alle complicazioni del covid.

Di pari passo cresce anche il numero delle guarigioni: 723 i pazienti risultati negativi al test di controllo. Continua, inoltre, a scendere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 43 (-3 rispetto a 24 ore fa). Sono 566 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza covid (ieri erano 571).