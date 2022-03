Covid in Campania, aumentano ancora i ricoveri. De Luca: “Mettete la mascherina”

I positivi di oggi in Campania sono 8.370 su un totale di 43.666 test effettuati. Dei 31.756 test antigenici, 6.829 sono risultati positivi. Dai 11.910 molecolari, invece, emersi 1.541 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 41 mentre i posti letto di degenza occupati sono 563. Altri 4 morti (Nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Le parole del presidente De Luca: “Da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive”

“Sulle aperture la linea della Regione è quella di sempre: vogliamo riaprire tutte le attività, da quelle economiche a quelle culturali, ma vogliamo aprire per sempre e non solo per finta. Per questo ci vuole attenzione, e continuare ad indossare le mascherine, anche perché da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all’azienda Tme di Portico di Caserta. “Poi possiamo pure far finta di non vedere i problemi – ha aggiunto – ma la mascherina non mi sembra un così grosso sacrificio”. (ANSA).