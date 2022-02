Covid in Campania, ancora in calo le terapia intensive: il bollettino di oggi

Incidenza del Covid stabile in Campania, in calo i ricoveri in terapia intensiva e quelli nei reparti ordinari. Nel bollettino di oggi i positivi sono 4.252 a fronte di 37.965 test. Il tasso di positività è dell’11,19% rispetto all’11,12 di ieri. 3.349 sono i positivi all’antigenico, 903 al molecolare.

I test antigenici effettuati sono stati 24.783, quelli molecolari: 13.182. Dodici i morti nelle ultime 48 ore più altri 3 in precedenza ma registrati solo ieri. Diminuiscono i ricoverati in intensiva, dai 59 di ieri ai 57 di oggi e quelli in reparti ordinari, da 911 a 870. (ANSA).

Guerra in Ucraina, De Luca e Manfredi: “Notizia terribile”, sit in per la pace e preghiera alla Madonna di Pompei

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, esprime “piena solidarietà” al popolo ucraino ed auspica “una immediata azione diplomatica, che coinvolga tutti Paesi del mondo, compresa la Cina ” per “formare le azioni militari con conseguente sui civili”. “Prepariamoci a pesanti ricadute sul nostro Paese per quanto riguarda i costi dell’energia “, ha avvertito De Luca.