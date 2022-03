Covid in Campania, continuano ad aumentare ricoveri e contagi: il bollettino di oggi

Sono 8.517 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.188 test eseguiti. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile al 18,43% (ieri 18,3), ormai da giorni al di sopra della media nazionale. Dieci le vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi. L’occupazione dei posti letto cala in terapia intensiva (33 pazienti, -4 rispetto a ieri) mentre aumenta nettamente in degenza, con 641 ricoverati (+30). (ANSA).

La proposta di De Luca sui bimbi orfani ucraini

“Stiamo lavorando per avanzare una proposta al Parlamento nazionale, per consentire una modifica legislativa e accorciare a quattro mesi i tempi per l’adozione da parte delle nostre famiglie dei bimbi ucraini orfani”. Così, in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Stanno arrivando centinaia di bambini ucraini, molti sono orfani. Abbiamo migliaia di famiglie che da anni si battono per poter adottare un bimbo. Vorremmo lavorare come Regione Campania per favorire le adozioni dei bambini orfani da parte delle nostre famiglie”, ha spiegato De Luca.

“Il percorso di adozione è di una complessità inimmaginabile – sottolinea – vorremmo proporre anche una modifica legislativa, decide il Parlamento nazionale. Credo sia arrivato il momento di approvare modifiche che consentano di adottare bimbi orfani in quattro mesi. Stiamo lavorando per avanzare una proposta legislativa al Parlamento”. (ANSA).