Fuga da Napoli, i dati Istat registrano sempre meno abitanti

I dati Istat non mentono: nel giro di un anno, Napoli conta quasi 30mila residenti in meno. Anche se, in realtà, il calo demografico si fa sentire in tutta la regione, che arriva a perdere quasi 100mila abitanti.

Emorragia di residenti a Napoli: 26mila abitanti in meno

A rivelarlo è il censimento Istat (Istituto nazionale di statistica), che certifica che, in soli 12 mesi, la popolazione partenopea si sia ridotta di oltre 26mila abitanti. Sottolineando, così, un’emorragia di residenti che, a dirla tutta, riguarda non solo il capoluogo campano, ma l’intera regione. Al 31 dicembre 2020, infatti, gli abitanti di Napoli sono 922.094, dato più basso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un trend negativo che, appunto, riguarda tutta la Campania, dove si contano 5.624.260 di residenti: 87.883 in meno rispetto al censimento del 2019.

Negli anni ’70 si contavano 1,2 milioni di residenti

Il primo vero censimento arrivò nel 1861, con l’Unità d’Italia. Mostra, ovviamente, un dato sensibilmente basso, con appena 484.026 residenti. Tuttavia, con l’Unità e l’aumento del benessere, iniziò anche ad aumentare la popolazione, ad un ritmo mai più visto. Difatti, il già nel 1921, la popolazione di Napoli era più che raddoppiata, in soli sessant’anni. Napoli arriverà a quota “un milione” il 4 novembre del 1951, raggiungendo la cifra di 1.010.550 residenti. Gli anni successivi, quelli del nuovo sviluppo economico, porteranno Napoli a raggiungere il dato censuario più alto di sempre, quello del 24 ottobre 1971 quando risiedevano 1.226.594 cittadini. Seppur con qualche oscillazione verso il basso, il trend è rimasto invariato fino agli anni Novanta, dove però già si era tornati sotto la quota 1,1 milioni di residenti, e cioè 100mila in meno rispetto al ventennio precedente. Nel 2004 il ritorno sotto quota “un milione”, mai più raggiunto, ed una emorragia continua e ad oggi inarrestabile.

Il calo demografico riguarda tutte le province

Tra il 2019 ed il 2020, la popolazione è diminuita in tutte le province. Quella di Napoli, la più popolosa, registra un calo di 47.665 unità. Seguita da quella di Salerno (-15.413), Caserta (-11.763), Avellino (-7.440) e Benevento (-5.602), per un totale di 87.883 residenti in meno in Campania in appena dodici mesi. Dati che certificano, insomma, uno “svuotamento” della Campania, causato da molteplici fattori. E che proprio a Napoli fa sentire l’effetto più forte.