La schiacciante vittoria di Gaetano Manfredi al primo turno permetterà all’ex rettore universitario di poter contare su una maggioranza composta da 28 consiglieri comunali. Risultano eletti anche candidati sindaci Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente. Inoltre la coalizione del centrodestra sarà rappresentata da altri 7 consiglieri. L’ex sindaco di Napoli sarà affiancato da 1 collega di coalizione così come l’ex assessore di Luigi De Magistris.

I CONSIGLIERI PIU’ VOTATI A NAPOLI

Pd: Gennaro Acampora 4380, Enza Amato 4197, Salvatore Madonna 3774 , Aniello Esposito 2661, Maria Grazia Vitelli di 2837, Pasquale Esposito 2275.

Napoli Solidale: Sergio D’Angelo 3244.

Napoli Libera: Nino Simeone 2517.

Azzurri Noi Sud Napoli Viva: Anna Maria Maisto 2629 voti, Massimo Pepe 2364.

Forza Italia: Domenico Brescia 3724 , Salvatore Guangi 3340 , Iris Savastano 2887.

Noi Campani per la Città: Roberto Minopoli 2032.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

MAGGIORANZA

Sei del Pd Acampora, Amato, Madonna, Vitelli, Aniello e Pasquale Esposito. Cinque del M5S Ciro Borriello, Flavia Sorrentino, Fiorella Saggese, Gennaro Demetro Paipais e Salvatore Flocco. Cinque della lista Manfredi Sindaco Walter Savarese, Sergio Colella, Fulvio Fucito, Dino Falconio, Gennaro Esposito. Azzurri-Noi-Sud-Napoli Viva sono rappresentati Nino Simeone e Massimo Cilenti.

Quindi Noi Campani per La Città rappresentati da Roberto Minopoli e Pasquale Sannino. 2 per Napoli Solidale Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi. 1 per Europa Verde Luigi Carbone. 1 per Adesso Napoli Gennaro Rispoli. Centro Democratico rappresentato da Carlo Migliaccio. Moderati rappresentati di Luigi Grimaldi.

OPPOSIZIONE

In tre rappresenteranno Forza Italia Brescia, Guangi e Savastano. Eletto in Fratelli d’Italia Giorgio Longobardi. 1 per Essere Napoli Rosaria Borrelli. Napoli Capitale rappresentata da Bianca Maria D’Angelo. 1 per Cambiamo Rosario Palumbo. Entrano in aula anche Toti Lange eletto con la lista Bassolino per Napoli e Claudio Cecere entra i consiglio grazie alla lista Alessandra Clemente sindaco.