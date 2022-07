Cade dalla scala con la figlia neonata in braccio, mamma muore a 34 anni

Nella notte tra domenica e lunedì, un terribile dramma si è consumato a Bari, dove una neomamma di 34 anni ha perso la vita dopo essere caduta dalle scale.

La donna di 34 anni è morta dopo essere caduta dalla scala a chiocciola: aveva in braccio la figlia di 24 giorni

Una giovane donna di 34 anni è morta dopo essere caduta per le scale mentre era con la figlia di 24 giorni in braccio. A quanto si apprende, la piccola fortunatamente sarebbe in buone condizioni. Portata in ospedale per i controlli del caso, attualmente la bambina è ricoverata in osservazione nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un tragico incidente domestico

La tragedia, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe verificata intorno alle 3.30 del mattino, nella notte tra domenica e lunedì. Intorno a quell’ora, infatti, al 118 è arrivata la segnalazione di quello che sembra essere a tutti gli effetti un terribile incidente domestico. La neomamma probabilmente è scivolata o forse ha avuto un malore ed è caduta dalla scala a chiocciola interna all’appartamento situato nel quartiere Palese di Bari.

La caduta è stata fatale per la madre, che ha fatto da scudo alla figlioletta: ora è ricoverata in condizioni non gravi

La donna, che tra le braccia appunto avrebbe avuto la bambina, dopo essere caduta dalla scala avrebbe battuto violentemente la testa. Il colpo le è stato fatale. È morta in ambulanza nel trasporto da casa al Policlinico: avrebbe avuto più arresti cardiocircolatori. Miracolosamente la piccola non avrebbe riportato gravi danni, probabilmente proprio grazie alla protezione del corpo della madre. Le condizioni della neonata risultano buone e il ricovero sarebbe solo a scopo precauzionale. Sono ancora da definire nello specifico le dinamiche della caduta, si attendono ulteriori aggiornamenti. (Fanpage)