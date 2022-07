Weekend di paura ad Aversa, 13enne accoltellato vicino alla carotide

Attimi di terrore ad Aversa dove un 13enne sarebbe stato picchiato selvaggiamente dal branco e accoltellato. I fatti sono successi sabato sera attorno alle 23 nella zona della movida. Il ragazzino è stato preso di mira dal gruppo di aggressori – forse anche loro minorenni – che l’hanno accoltellato, rischiando di ucciderlo. La vittima ha riportato ferite alle guance, con una coltellata che gli ha letteralmente sfiorato la carotide.

Il 13enne, originario di Trentola Ducenta, se la caverà con 30 giorni di prognosi. Secondo quanto si legge su Il Mattino, il “raid punitivo” era in realtà destinato ad un suo amico che poco prima aveva litigato con un altro ragazzo. I protagonisti della lite avevano discusso ad alta voce. Poco dopo uno dei due torna in compagnia di una baby gang armata con mazze da baseball ed un coltello. È in quel momento che la giovane vittima viene presa di mira e pestata a sangue, prima di essere ferita con l’arma da taglio.

Sul posto giungono le ambulanze: il ragazzino perde molto sangue e viene accompagnato all’Ospedale Moscati di Aversa dove viene immediatamente preso in cura. Nonostante sia riuscito a salvarsi, gli rimarrà il volto deturpato dalle coltellate inflitte alle guance (di cui una a pochi centimetri dalla carotide). I carabinieri, intanto, hanno prelevato le immagini delle telecamere presenti in zona e potrebbero aver già individuato i responsabili.