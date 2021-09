Cala l’indice di contagio in Campania ma aumentano i ricoveri covid in terapia intensiva. Questi i dati che emergono dalla lettura del bollettino emanato dall’unità di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi sono 282 su 18.048 tamponi effettuati: tasso all’1,56% rispetto all’1.86 di ieri. Sono 18 le persone in terapia intensiva, rispetto ai 15 di ieri, mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria 259 contro i 266 di ieri. Altre due le vittime.

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 282

Test: 18.048

Deceduti: 2

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 259

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html