Un camion che trasportava candeggina si è ribaltato lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest in direzione Milano. Non si registrano feriti gravi. Da valutare però l’impatto ambientale, con l’Arpa presente sul luogo dell’incidente.

I Vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) stanno facendo le verifiche del caso. Per ora gli unici dati certi sono che una cisterna carica di candeggina si è ribaltata, poco prima delle 6, in A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest, in direzione Milano, e ci sono lunghe code.

Ancora da ricostruire l’incidente che, fortunatamente, non dovrebbe aver avuto conseguenze gravi per il conducente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto e il mezzo pesante avrebbe riversato il suo carico in un campo.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario, anche la Stradale.

Se ci saranno ripercussioni, oltre che sul traffico, anche sull’ambiente, lo potremo sapere solo in seguito, dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco.