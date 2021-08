Una blanda circolazione di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico tenterà di arrivare sul Mediterraneo. Questa sta abbassando temporaneamente le temperature sull’Italia come scrivono gli esperti di 3BMeteo. Già da oggi ed in maniera più netta nei prossimi giorni, si assisterà ad un calo delle temperature su gran parte del territorio nazionale.

Si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità sulle regioni del nord Italia prima e tra mercoledì e giovedì anche sulle regioni centro-meridionali dove sono attesi veloce passaggi temporaleschi. Saranno in grado, comunque, di refrigerare l’aria durante l’ormai lunghissima ondata di caldo.

AUMENTANO DELLE TEMPERATURE SUL FINIRE DELLA SETTIMANA

Sarà comunque temporaneo il calo delle temperature. Stando alle emissioni odierne dei principali centri di previsioni del tempo a medio e lungo termine, a cavallo del prossimo weekend e l’inizio della settimana che ci condurrà al Ferragosto, una nuova avanzata dell’anticiclone subtropicale verso l’Italia, sarà responsabile di un nuovo aumento delle temperature su gran parte delle regioni. Previsti nuovi picchi fin verso i 38°C/40°C sulle regioni meridionali.

FERRAGOSTO FRESCO?

Volendo accennare una tendenza per la settimana che ci condurrà al Ferragosto, si intravede una nuova flessione delle temperature su gran parte del territorio nazionale. Naturalmente vista la distanza temporale, tale scenario necessita di ulteriori aggiornamenti.