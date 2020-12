Campania, in arrivo il vaccino spray: oltre 60 mila dosi consegnate alle Asl

Vaccini spray. A completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha visto la Campania prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di dosi, si comunica che saranno distribuite a tutte le Asl, 66.080 dosi di “Flumist spray nasale” della AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Data l’agevole modalità di somministrazione, le Asl e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per pazienti in età evolutiva affetti da disturbi del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche. Lo ha comunicato la Regione Campania.

La notizia arriva nel giorno in cui sono “atterrate” a Capodichino le circa 35 mila unità di vaccini contro il covid. Ora sono state avviate anche le consegne, con la scorta dei carabinieri, verso i 27 punti di vaccinazione che effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e Basilicata. Intorno a mezzogiorno a Napoli è previsto l’arrivo dei vaccini all’Ospedale del Mare e all’ospedale San Paolo. La vaccinazione partirà domani.

Inizierà, dunque, il piano di vaccinazioni in regione. La platea da coprire è di oltre 5 milioni di persone. Al momento non è ancora reso noto il piano di distribuzione. La Regione, infatti, non ha ancora comunicato le modalità e le fasce che avranno la priorità sul vaccino.