“Campania fuori dall’epidemia: regione in zona bianca”, l’annuncio di De Luca

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha annunciato l’uscita dall’emergenza covid della Campania. Il presidente della regione è intervenuto nella consueta diretta del venerdì: “La situazione va rapidamente migliorando. Credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall’epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Dobbiamo ritornare a offrire servizi rapidi anche a pazienti non Covid. Se la situazione prosegue così credo già per fine mese potremo cominciare a riaprire reparti che avevamo chiuso per curare pazienti Covid”.

CAMPANIA IN ZONA BIANCA

Presto la regione avrà anche un cambio di colore: “Credo che dopo la prossima settimana la Regione potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché, ma cambia dal punto di vista psicologico. Ritorneremo in zona bianca, da due settimane registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive sotto il 10%. La linea di rigore che stiamo seguendo produce risultati significativi e dobbiamo continuare così”.

COVID IN ITALIA, IL MINISTRO SPERANZA

“Noi stiamo piegando la curva del contagio. C’è stata una riduzione dei contagio, dobbiamo stare con i piedi per terra ma siamo in una fase diversa“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo da remoto al convegno sul tema “Una nuova strategia per trasformare il Sud un hub strategico dentro nuove politiche europei “, promosso dal deputato di Articolo 1 Federico Conte in corso a Napoli. “Siamo al 91 per cento delle persone che ha ricevuto la prima dose di vaccino“, ha dichiarato Speranza.