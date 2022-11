Altre assunzioni in Asìa, annunciato un nuovo concorso per 100 autisti

La società Asia ha in cantiere vari progetti per rendere ottimale la già migliorata raccolta rifiuti nella città; a pochi mesi dall’ultimo concorso si pensa già al prossimo. Il cinque dicembre verranno presentati i neo-assunti. A pochi mesi dal concorso per l’assunzione di 500 operatori ecologici a tempo indeterminato l’azienda pensa già a bandirne uno per assumere circa 100 autisti.

L’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Napoli pare non aver esaurito progetti per ottimizzare la raccolta rifiuti. Le ultime migliorie apportate stanno già dando i primi frutti. La raccolta rifiuti infatti pare essere migliorata all’interno della città. L’ultimo concorso dell’azienda ha visto la partecipazione di circa 20.000 candidati per la corsa ad uno dei 500 posti disponibili. La corsa eccessiva alle candidature ha sottolineato il forte bisogno di lavoro tra i partenopei così come la volontà di esercitarlo.

Nuovo concorso Asia 2023

L’assessore per l’Ambiente Paolo Mancuso ha confermato che i progetti per la città non terminano con le 500 assunzioni. “Abbiamo nei prossimi giorni un CdA per decidere alcune cose” dice. I cinquecento neo-assunti saranno presentati il prossimo 5 dicembre ma l’ipotesi di un prossimo concorso pare essere già nell’ordine del giorno dell’azienda. Il probabile concorso questa volta ricercherebbe circa un centinaio di autisti. Quest’ultimi “guadagnerebbero” un posto a tempo indeterminato come autisti di camion per la raccolta dei rifiuti.

I dettagli del concorso non sono ancora chiari visto che per ora resta un ipotesi, ma le selezioni potrebbe avvenire nel 2023. L’amministratore unico di Asia Domenico Ruggeri ha parlato dei piani futuri dell’azienda. “Stiamo ultimando il nostro piano industriale con le successive necessità, il 5 dicembre presenteremo i nuovi assunti con il sindaco e presenteremo anche il nuovo piano” spiega. Sono quindi vari i progetti che Asia ha in piano per migliorare la gestione dei rifiuti, non è quindi da escludere la possibilità di concorsi per assumere nuovo personale.