Cancellate le cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, la ‘tregua fiscale’ del Governo

Annullate le cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, arriva la ‘tregua fiscale’ del Governo. Stamattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato la misura prevista dal nuovo decreto: “Lo spirito da cui muoviamo è un rapporto diverso tra Stato e contribuente: lo Stato non è più aggressivo e punitivo ma giusto e comprensivo verso chi è in difficoltà. Non esiste alcun condono ma solo operazioni vantaggiose per lo stato”. Vengono “annullate le cartelle inferiori a 1000 euro e antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione”.

Dunque la manovra approvata prevede inoltre un intervento di “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid e all’aumento dei costi energetici. Si prevede la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1000 euro, la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi a causa dell’emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche non ha versato le tasse. E’ prevista una mini sanzione del 5% sui debiti del biennio 2019-2020. La rateizzazione è fino a 5 anni.

LE DUE SOLUZIONI

Quindi chiudere i conti con il fisco ci sono due soluzioni: quella dello stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 2015 e con importi fino a mille euro; per le cartelle superiori a questo importo invece scatta la possibilità di rottamare il debito pagando l’imposta dovuta e una sanzione ultra ridotta del 5 per cento. Pagamento che potrà essere effettuato in unica soluzione o diluito in cinque anni. Non passa dunque anche l’ipotesi dello stralcio delle cartelle tra mille e 3mila euro con il pagamento del solo 50% delle imposte dovute e una sanzione ridotta.