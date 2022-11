L’ennesimo caso ‘Mondiale’ in Qatar: 200 euro a notte per alloggiare nei container

Tra le tante “stranezze” che stanno caratterizzando e caratterizzeranno il Mondiale in Qatar, iniziato domenica 20 novembre, spunta anche quella legata alla sistemazione per i tifosi che non hanno trovato posto nelle varie strutture alberghiere.

Potranno dormire, in alternativa, in degli alloggi che sembra siano stati letteralmente realizzati all’interno di container, stipati l’uno accanto all’altro ad hoc per l’evento.

QATAR 2022, I DORMITORI PER I TIFOSI E QUANTO COSTANO

Il villaggio dedicato ai tifosi per il Mondiale del Qatar è stato svelato attraverso le immagini pubblicate sul sito ufficiale della Coppa del Mondo, nella sezione dedicata al “Fan Village”. E saltano all’occhio diverse cose. Intanto si noti come siano spartane le stanze dedicate ai tifosi. Mentre esternamente si vede che di fatto i tifosi dormiranno in dei container. Le foto pubblicate hanno fatto capire bene ai tifosi delle nazionali che si sono qualificate dove alloggeranno in Qatar.

I dormitori saranno dislocati in più “villaggi”, essendone più di 30.000, e non sono altro che dei container adibiti a camere d’albergo, che possono ospitare complessivamente fino a un massimo di 60.000 persone, due per ogni container.

UN’ALTERNATIVA “ECONOMICA” PER CHI NON RIESCE A TROVARE POSTO IN ALBERGO

Gli spazi sono minuscoli, spartani, con due letti per ogni alloggio o un letto matrimoniale. Presenti ovviamente i servizi igienici, ma anche un mini frigorifero e ciò che serve per farsi il tè o il caffè. In delle zone precise, in ogni area dedicata ai tifosi, sono stati installati dei maxi-schermi, che trasmetteranno le partite dei Mondiali. E saranno presenti anche diverse strutture di ristorazione. Sarà garantito a tutti il Wi-Fi gratuito nonostante lo spazio minimal.

Costituendo una soluzione più economica rispetto alle strutture alberghiere, alloggiare lì costa comunque tanto. Il prezzo minimo è infatti di 200 dollari a notte (anche 270) e a persona.

L’IRONIA SOCIAL

Sui social, i fan che staranno comodamente sui divani di casa non hanno perso l’occasione per scatenare tutta la loro ironia. “Benvenuto alla Coppa del Mondo in Qatar, dove potrai pagare 200 euro a notte per stare in un container”, si legge in un tweet. “Stanno ospitando persone in fott… container, amici. Immagino sia l’esperienza complementare di vedere dove dormono i lavoratori schiavi in Qatar”, si legge in un altro tweet. Altri, invece, la buttano sull’esperienza negativa dovuta al clima di Doha: “Il Qatar è un inferno. Ci sono stato, non ci sono abbastanza hotel, quindi devi pagare 207 euro a notte per stare in un container convertito. Una notte sono uscito da un negozio con 100 gradi, il 98% di umidità e i miei bulbi oculari si sono appannati”.