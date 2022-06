Scoperto canile abusivo ad Acerra, 40 cani ‘prigionieri’ sotto sole e pioggia

Un canile totalmente abusivo è stato scoperto ad Acerra dai carabinieri della stazione forestale di Marigliano insieme a personale della Lipu di Napoli e dell’Asl Napoli 2 Nord di Caivano. Nel canile, privo di autorizzazioni amministrative, erano presenti 20 box coperti da lamiere di ferro e 40 cani di varie razze, tutti esposti alle intemperie.

I cani, benché in buono stato di salute, sono stati sequestrati. Nessuno dei cani era dotato di microchip e alcuni erano legati ad un albero con una catena. Il titolare dell’attività, un 72enne, non è stato in grado di mostrare la documentazione relativa alla tenuta stagna di una vasca colma di escrementi e quella relativa al loro smaltimento. Sono state notificate anche sanzioni per oltre 11mila euro.

Cani di grossa taglia beccati in giro per Scampia senza museruola

La Polizia Municipale, su segnalazione di alcuni residenti è intervenuta nel quartiere di Scampia in Via Ernesto Rossi per la presenza nei giardini pubblici di alcuni cani di grossa taglia privi di accompagnatore e museruola. Lo scorso 22 maggio gli Agenti dell’ Unità Operativa Scampia e dell’ Unità Operativa Tutela Edilizia, congiuntamente a personale della ASL Servizio Veterinario, in Via Ernesto Rossi hanno rilevato la presenza di alcuni manufatti abusivi adibiti a canili occupati da due cani di grossa taglia.

I manufatti, realizzati con materiali “leggeri”, venivano immediatamente demoliti e rimossi con l’ausilio di personale della Napoli Servizi mentre due costruzioni in muratura venivano sottoposte a sequestro inoltrando la notizia di reato alla Procura della Repubblica. I cani ritrovati venivano affidati ai proprietari, rintracciati attraverso il micro-cip, diffidandoli alla corretta gestione degli animali.