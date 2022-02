Incastrati dal pentito di camorra, lasciano il carcere 3 arrestati nel blitz contro il clan Sautto

Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha disposto la scarcerazione di Capocelli Giuseppe, Rondinella Luca e Giuliani Enrico, arrestati lo scorso 12 gennaio in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Campobasso per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, dell’agevolazione mafiosa e per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso aveva formulato la richiesta cautelare, successivamente accolta dal GIP, prevalentemente sulla base delle dichiarazioni rese dal pentito Prioriello Domenico, il quale nel corso dell’interrogatorio reso ai Pubblici Ministeri nell’ottobre del 2020 aveva raccontato dell’incontro presso l’abitazione di Gennaro Sautto dove era presente Capocelli Giuseppe, definito dal collaboratore il numero due della associazione criminale.

Il racconto di Prioriello era ricco di dettagli. Riferiva, infatti, agli inquirenti di persone armate e di soggetti che ogni dieci minuti portavano al cospetto di Gennaro Sautto e Capocelli Giuseppe buste di danaro.

Il pentito ha anche raccontato di essere stato sottoposto ad estorsione da parte di Capocelli Giuseppe, il quale si presentò con quattro persone armate, due delle quali individuate in Rondinella e Giuliani presso la sua abitazione di Bojano per un recupero di un credito di 50000 euro imponendogli, oltre che la restituzione della somma anche di riacquistare una casa già di proprietà del Prioriello e che il Capocelli aveva acquistato a compensazione di un precedente debito.

A riscontro delle dichiarazioni del Prioriello, gli investigatori avevano raccolto un innumerevole quantità di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed anche le dichiarazioni dell’altro pentito Capocelli Mimmo.

Il tribunale del Riesame, anche al cospetto di un granitico quadro indiziario, ha disposto la scarcerazione di Capocelli Giuseppe, difeso dall’Avv. Dario Carmine Procentese e di Rondinella Luca e Giuliani Enrico, difesi dall’avvocato Antonio Iorio. accogliendo le articolare richieste difensive.