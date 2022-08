Carmine Migliaccio diventa papà, è nato il figlio dello youtuber di Giugliano. Con una storia pubblicata pochi giorni fa su Instagram, il giovane ha annunciato che la “sua” Angela ha dato alla luce il loro piccolo. Una gioia immensa per la coppia, racchiusa in due semplici parole: “Siamo strafelici”. Tantissimi gli auguri dei fan, al punto che il comico ha spiegato di non riuscire a rispondere a tutti ma che apprezza “tanto tanto tanto”.

Gli ultimi giorni “travagliati” di Angela prima della gravidanza

Con un lungo post accompagnato da un video su Facebook, Carmine Migliaccio aveva denunciato le condizioni in cui la compagna si era ritrovata una volta ricoverata in ospedale a pochi giorni dal parto:

“Questo è quello che ci sta accadendo nell’ultima settimana.

Angela è ricoverata da venerdi scorso al Policlinico Nuovo di Napoli per pressione alta, quindi hanno deciso di ricoverarla per tenerla sotto controllo. Da una settimana nella stanza non vengono fatte pulizie, non viene disinfettato nulla e cosa più grave per ben due volte Angela (la mia compagna) si è ritrovata 2 scarafaggi nel letto!

Questa cosa schifosa è stata riferita alle infermiere ma non hanno MAI fatto nulla! Non hanno MAI cambiato le lenzuola perchè mancavano, e solo dopo 5 giorni gliele hanno portate e stesso Angela ha dovuto provvedere per farsi il letto!

Ieri ho denunciato il fatto ed è stato fatto un articolo da Teleclubitalia su questo accaduto, e il reparto si è “Agitato” avendo letto l’articolo e hanno capito che riguardava Angela, successivamente si è notata un certo disinteresse e antipatia nei confronti della mia compagna cosi ho deciso di andare io in Ospedale registrando tutto!

Prima di stamattina TUTTI GLI INFERMIERI E I DOTTORI SONO STATI SEMPRE GENTILE, FORSE ANCHE TROPPO, infatti hanno fatto in modo che la mamma di Angela potesse restare con lei perchè soffre di ansia e depressione, quindi con una certificazione del medico non hanno fatto problemi per far restare la mamma. Super gentili e professionali ma sull’aspetto della pulizia non si può dire lo stesso!

Questo schifo deve finire, ci sono molte persone che non hanno la possibilità di fare “casino” mediatico e quindi subiscono questo scempio!

Vi chiedo la massima condivisione affinchè tutte le persone che si ritrovano in un ospedale possano essere accolte e trattate come si deve!!”.