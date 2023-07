Carta risparmio spesa da 380 euro, prime card in arrivo a luglio

PUBBLICITÀ

Il 17 luglio i beneficiari della carta risparmio spesa inizieranno a ricevere dal Comune la comunicazione con le modalità di ritiro della postepay. Saranno 31mila i beneficiari della carta spesa a Napoli. I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati secondo le modalità previste dal decreto interministeriale.

CARTA SPESA E REDDITO DI CITTADINANZA

Nello specifico i beneficiari del contributo sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di specifici requisiti.

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Titolarità di una certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15mila euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL; Indennità di mobilità.

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1 milione e 3mila sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non

fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione (articolo 10 del decreto interministeriale). Procedura di individuazione dei beneficiari e termini previsti

GIUGNO DECISIVO

L’INPS entro l’11 giugno ha messo a disposizione dei Comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente.

a. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il

31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il

31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con

indicatore ISEE più basso.

I Comuni, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, consolidano gli

elenchi dei beneficiari.

LE COMUNICAZIONI TRA INPS E POSTA

INPS, decorso il termine di cui sopra, rende definitivi tali elenchi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della

società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro quattro lavorativi, fornisce ai Comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.