Estorsioni e guadagni record, l’ombra del clan Mallardo sulla realizzazione del Parco Commerciale e la Base Nato

L’ombra del clan Mallardo sulla realizzazione del parco commerciale ex Auchan e della Base Nato. A raccontare dei presunti affari della camorra sono diversi collaboratori di giustizia. Il retroscena emerge nell’ultima ordinanza tra camorra, politica e imprenditoria. “Omissis si era distinto per la capacità con cui aveva saputo portare a termine tutte le estorsioni per la realizzazione del centro commerciale Auchan” – raccontano i pentiti. “Le estorsioni furono tantissime e riguardarono: la costruzione degli stabili, la fornitura dei materiali, ì servizi di manutenzione del centro commerciale realizzato che non a caso furono affidati proprio a . …omissis… Il guadagno per il clan per la realizzazione del Auchan fu enorme”. Naturalmente il parco commerciale è totalmente estraneo alla vicenda criminale raccontata.

Il clan Mallardo – secondo i pentiti – entrò anche nella realizzazione della Base Nato di Lago Patria: “Omissis attraverso il suo consorzio era riuscito ad aggiudicarsi una parte dell’appalto o un sub-appalto. Il Consorzio di ..omissis.. aveva tutte le categorie e vi era una regola interna tra le ditte aderenti al Consorzio che la vincitrice avrebbe girato il 3% dei ricavi al Consorzio, in quanto solo attraverso le iscrizione del medesimo Consorzio, la singola società era riuscita, presentandosi in ATI, ad aggiudicarsi l’incarico. Oltre a passare al 3% al Consorzio, comunque, le società che effettuavano i lavori pagavano la quota estorsiva anche se si trattava di società vicine al clan. Infatti, non deve stupire, come ho specificato anche in altri verbali, che le società vicine al clan o addirittura diretta espressione di esso pagano le estorsioni. Infatti, la quota estorsiva è indispensabile per rimpinguare la cassa del clan e per assicurare un flusso di liquidità al clan; la differenza rispetto all’imprenditore estraneo al clan estorto è che agli imprenditori vicini al clan si assicura un trattamento di favore facendo uno sconto e dilazionando i pagamenti, o ritardandoli”.

