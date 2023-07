Casoria saluta per l’ultima volta suor Dolly, decisa la chiesa per i funerali

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio alle 15:30 ci saranno i funerali suor Dolly nella Basilica Inferiore di San Francesco. Sabato scorso sono state le consorelle Suore Francescane Elisabettine Bigie ad annunciare la triste notizie sui social alla comunità di Casoria: “A sr. Dolly è venuta a prendere la Madonna e l’ha portata dal Padre celeste, come lei desiderava. Preghiamo per la sua anima e per i familiari”.

LE DEDICHE A SUOR DOLLY

“Mai avremmo pensato (nonostante la lunga malattia) di dirti addio ❤️ sono sicura che da lassù veglierai su tutti noi così, come noi vegliamo su di te con le nostre preghiere. Cara Dolly, abbiamo i volti tristi ma cercheremo di trasformarli in sorrisi perché a te piaceva così… Quante risate e prese in giro fra noi… Tu eri allegra e serena tutte le volte che venivamo a farti visita e noi felici di vederti per stare con te. La nostra è stata un’amicizia solare sincera semplice senza pretese o secondi fini… Ringrazieremo sempre Dio per averci fatto incontrare, per la tua gentilezza e disponibilità, per i tuoi sorrisi e per l’allegria, per la tua voglia di vivere, per essere stata sempre presente attraverso messaggi e telefonate… Ma soprattutto per l’ amore che ci hai sempre donato e che custodiremo nei nostri cuori …ci mancherai tantissimo ! Ciao carissima amica suor Dolly, io e Simone ti vogliamo un mondo di bene!!!! R.i.p❤️❤️❤️❤️❤️ Condoglianze alle tue consorelle e a tutta la tua famiglia”, scrive Maria Cherubina.

PUBBLICITÀ

“Oggi, dopo anni di sofferenze la nostra amica Suor Dolly ci ha lasciati. Ho tanti ricordi indelebili di lei, da quando la portavo a fare le terapie a Città di Castello e strada facendo mi insegnava tante preghiere, a quando si andava spesso a pregare Santa Rita a Cascia, o, a La Verna dove ricevette le stimmate San Francesco. Riposa in pace ora, in paradiso ti accolgano gli angeli e ti accompagnino al Trono dell’Altissimo. Condoglianze alle sorelle, fratelli e nipote, tutte persone molto dolci che Suor Dolly mi ha fatto conoscere. Grazie di tutto carissima”, questo il ricordo di Marcello.