Incidente mortale nel Salernitano, identificati i corpi dei 3 familiari

All’alba di ieri tre persone hanno perso la vita lungo strada statale 18. Le vittime sono Aniello Rozza, 67 anni, la moglie Virginia Iovino, 65, e Santina De Riggi, 92, anziana madre di lei. Come riporta “La Città”, la famiglia, originaria della provincia di Napoli, stava viaggiando in direzione nord da Agropoli perché la 92enne avrebbe avuto un malore e, dunque, necessitava di cure ospedaliere. Dunque il grave incidente è avvenuto alla rotonda di località Cioffi nel comune di Eboli.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Eboli, l’auto avrebbe urtato contro la rotatoria e avrebbe terminato la corsa in un piazzale adiacente dopo aver sfondato un muretto La causa dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

INCIDENTE AD AVELLINO

È grave il bilancio dell’incidente stradale verificatosi poco dopo le undici di sabato sulla trafficata via Nazionale di Torre di Mercogliano. Erano 7 feriti nello scontro di cui 5 sono stati ricoverati in ospedale. Sul posto sono giunte numerose ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Ad avere la peggio la famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli, che viaggiava a bordo di una delle auto: sono stati trasportati al “Moscati” di Avellino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.