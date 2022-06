Svolta per il Centro Paradiso di Soccavo, il Comune: “Ora è in vendita”

«Ritengo che l’unica destinazione futura del Centro Paradiso debba essere quella sportiva. Potremmo lanciare una petizione, un sondaggio nel quartiere di Soccavo e chiedere ai cittadini cosa vogliano realmente per quella struttura». L’assessore comunale allo Sport Emanuela Ferrante è perentoria su quello che dovrà essere il futuro dello storico campo di allenamento del Calcio Napoli. L’ipotesi, rilanciata da alcuni organi di stampa, di una trasformazione in un centro medico-sanitario di cui pure si vocifera non convince l’esponente della giunta Manfredi.

«Che il Centro Paradiso fosse oramai in vendita – aggiunge la Ferrante – era cosa nota. Si dovrà ragionare a fondo su quello che debba essere il suo prossimo utilizzo. Ci rifletteremo ma per me deve avere sempre una funzione sportiva». Va ricordato che il Comune di Napoli non ha titolarità dell’impianto. Dopo il fallimento del Calcio Napoli nel 2004, la gestione è stata appannaggio di alcune banche. Com’è noto, il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis si allena al Konami Training Center di Castel Volturno. Difficile che la società azzurra entri in qualche modo nel futuro del Centro Paradiso.

L’idea di un centro sportivo polifunzionale

Assodato il niet rispetto all’ipotesi di un certo medico-sanitario, l’assessore Ferrante fa la sua proposta: «Potrebbe essere creato al Paradiso un centro sportivo polifunzionale con campi di calcio, basket, pallavolo, palestra. Sarebbe un modo per rivitalizzarlo e permettere alle persone di Soccavo e Pianura, due quartieri che ne sono attualmente sprovvisti, di poter usufruire di una grossa area sportiva. Ma, ripeto, vorrei che fossero i cittadini del luogo a dire la propria opinione».