Champagne di lusso e le storiche Ray-Ban, le immagini dalla casa di Messina Denaro

Il video dei carabinieri mostra la perquisizione dell’ultima residenza di Matteo Messina Denaro prima della latitanza. La casa si trova in via Alberto Mario a Castelvetrana dove viveva con la madre. Nel filmato è possibile vedere la passione di Messina Denaro per le Ray-ban che collezionava ma, oltre alle lenti è stato trovato anche uno champagne tra i costosi in commercio: Crystal della Roederer. Nel filmato c’è anche un catalogo d’arte della mostra Facce da mafia, organizzata nel 2009 al museo di Salemi dall’allora sindaco Vittorio Sgarbi. All’epoca fu esposto un ritratto in stile pop dell’ex latitante realizzato da Flavia Mantovan.

IL VIDEO DELLE CASA DI MESSINA DENARO

IL GIALLO DEL RITRATTO

Gli storici Ray Ban da sole a goccia che indossava Matteo Messina Denaro da ragazzo, una bottiglia di champagne e il libro “Facce da mafiosi”. Queste sono le ultime scoperte fatte dai carabinieri di Trapani nel corso di una perquisizione nella casa della famiglia del capomafia, in via Alberto Mario a Castelvetrano. Si tratta dell’ultima abitazione del boss prima dell’inizio della latitanza. Lì Messina Denaro viveva con la madre. In molte foto da giovane il padrino appare con gli occhiali da sole ritrovati.

