“Checco aiutato a scappare”, l’assessore Trapanese sul caso De Crescenzo

Luca Trapanese è intervenuto sulla vicenda riguardante il figlio di Rita De Crescenzo. Mercoledì l’assessore ai Servizi Sociali ha chiarito la posizione del Comune di Napoli attraverso un video: “In questi giorni una nostra assistente sociale si è trovata ingiustamente coinvolta in un vero attacco mediatico. Sentiamo il bisogno, come amministrazione, di sostenere sempre i nostri Servizi Sociali che ringrazio personalmente per il faticoso lavoro quotidiano. Vogliamo anche fare luce sul caso in questione e chiarire alcuni punti. La verità che vediamo sui social non è la verità. Quello che ci viene raccontato da una madre che prova dolore è la sua verità, ma la situazione è molto più complessa e non possiamo raccontarla perché c’è un segreto professionale. Quando un tribunale decide di togliere un giovane alla famiglia è perché le altre strade hanno fallito. Il ragazzo è stato aiutato a fuggire alla comunità“.

LA VIDEOCHIAMATA TRA IL FIGLIO E LA MAMMA RITA

Ieri pomeriggio Rita De Crescenzo si è messa in contatto con il figlio Checco attraverso una videochiamata. Il giovane ha raccontato la sua verità: “Volevano sequestrami il telefono e chiamare la polizia”. Questo è l’ultimo episodio di una vicenda nata dopo l’arrivo del figlio di Rita in una comunità per minorenni.

Rita De Crescenzo: “Hanno minacciato mio figlio, perciò è scappato”

“Hanno minacciato mio figlio, è scappato dalla comunità. Ora non so dove sta. Com’è possibile che nessuno si è accorto di nulla”. Rita De Crescenzo in un altro video sui social appare disperata. Sui social è stato accolto l’appello della tiktoker, tant’è che diverse persone hanno condiviso la sua stories per far ritrovare Checco. “Non preoccuparti, appena tornerai a casa ti faremo una grande festa a cui inviterò tutti i miei followers”, dice Rita. “Voglio sapere a chi stavate guardando. Se mio figlio si faceva qualcosa? E’ scappato dalla comunità” ha annunciato Rita de Crescenzo sui social. Checco era da qualche giorno in una struttura a Battipaglia su decisione dei servizi sociali.