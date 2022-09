Stasera inizierà la nuovissima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E tra i concorrenti ci sarà anche l’icona trans di Milano Elenoire Ferruzzi. Sulla sua vita strettamente privata non è dato sapere granché. Pare abbia circa 42 anni e si sia laureata in Lettere. Sembra inoltre abbia fatto l’insegnante in una scuola privata. All’età di 16 anni ha iniziato a fare la sua transizione. Ha sempre dichiarato di avere un rapporto serenissimo con la chirurgia estetica, visto che ha iniziato a rimodellare il suo corpo appena adolescente.

Chi è Elenoire Ferruzzi, l’icona trans sarà nella casa del Grande Fratello Vip

Elenoire Ferruzzi è un’artista, showgirl e icona trans nota nel mondo LGBTQ+ e non solo, con circa 70 mila followers su Instagram e famosa soprattutto per alcuni suoi tormentoni come il motto Carpisa è il male! oppure Vado ad ammaestrare le foche monache! Elenoire è stata ricoverata per Covid 19 in gravi condizioni e dopo tre mesi e mezzo in ospedale è riuscita a guarire. E’ una concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Elenoire Ferruzzi è un personaggio pubblico ma poco si sa della sua vita privata. Sappiamo però che è laureata in lettere e per un periodo a lavorato come insegnante in una scuola privata. Ma a un certo punto ha mollato perché non era una situazione serena dal momento che gli uomini le chiedevano il numero per uscire. In alcune interviste ha dichiarato che il percorso di transizione di genere deve essere riconosciuto e mai rinnegato, perché fa parte del vissuto di ogni persona. Elenoire infatti è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione molti anni fa, iniziando le operazioni per il cambio sesso all’età di 16 anni.

Elenoire Ferruzzi è una famosa artista o come si auto definisce sul suo profilo Instagram: public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay. Sono molto noti i suoi sketch che l’hanno resa famosa sul web e in tv. Ma è soprattutto nota per le sue ospitate nei locali di Milano. In passato Elenoire ha fatto discutere per i suoi attacchi a Barbara d’Urso che ha definito “una ricattatrice ignobile e volgare” e il suo programma “portatore e ricettacolo di batteri ad altissima carica virale”. Si è sempre definita una persona sincera e si è spesso schierata contro i pregiudizi che ci sono sulla figura delle persone trans, in particolare quello che associa le persone trans alla prostituzione. Infatti Elenoire vuole sdoganare questa immagine e normalizzare la figura delle persone transessuali.

