Colpito da un fulmine mentre stava giocando alla Playstation in casa

E’ sopravvissuto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita ai videogiochi nella sua abitazione. Questa è la storia di Aidan Rowan, 33enne residente Abindgon, ha raccontato la sua vicenda al quotidiano Oxford Mail, confidando di essere stato colpito dal fulmine mentre giocava ai videogame nel suo salotto.

Secondo il racconto del giovane inglese stava giocando con la sua PS5 quando, intorno alle ore 22, ha sentito un forte boato e ha avvertito una sensazione di pesantezza in tutto il corpo. E’ stato portato al John Radcliffe Hospital, dove i medici hanno ricostruito l’incidente.

“Ero sul divano a giocare a un gioco in cui si impersona un gatto randagio e fuori tuonava”, ha raccontato all’Oxford Mail, riferendosi ad un noto videogioco. “C’è stato un tuono molto forte e ho sentito una specie di sensazione spiacevole dappertutto, poi un forte bruciore nel braccio destro, dove ora ci sono delle ustioni“, ha aggiunto Rowan.

IL RACCONTO DOPO IL FULMINE

“C’è voluto circa un minuto per tornare in me. Mi sentivo molto, molto confuso“, prosegue. “Sono salito al piano di sopra e ho chiesto a mio marito un asciugamano bagnato perché non sapevo cosa fosse successo, ma il mio braccio bruciava“, ha raccontato Aidan che ha confidato come il suo battito cardiaco fosse irregolare dopo il colpo e di come si sia normalizzato dopo qualche ora.

I medici pensano che il fulmine: “Sia rimbalzato sull’acqua e abbia attraversato la finestra” a causa dell’effetto del calore sulla rugosità del terreno, che ha fatto sì che la pioggia facesse da specchio“. Aidan ha riportato solo cicatrici sul braccio destro dopo lo spaventoso. Fortunatamente è tornato casa grazie ad un permesso e una terapia farmacologica dopo essere rimasto sotto osservazione per otto ore. Il giovane ha quindi condiviso un post su Instagram, in cui ha raccontato la brutta esperienza insieme a una sua foto in ospedale.