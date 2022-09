Chiara Ferragni a Roma, scalpore per le foto in intimo fuori al balcone

Si trova a Roma per appena 24 ore, ma Chiara Ferragni ha già trovato il modo per far parlare di sé, ha infatti scattato delle foto in intimo, senza veli. Affacciata al balcone del suo lussuosissimo albergo di Roma, l’imprenditrice digitale sfoggia l’ultimo completino intimo di cui è testimonial anticipando lo shooting della collezione.

Chiara Ferragni a Roma: le foto senza veli fuori al balcone

Le fotografie sono scattate nella sua stanza dell’hotel. Tra queste, ci sono anche immagini seducenti direttamente in terazzo. E l’audacia delle fotografie viene premiata con oltre duecentomila follower, compresi tantissimi complimenti da parte delle persone più vicine, dalla sorella Valentina alla migliore amica Veronica Ferraro, anch’essa influencer.

Intanto, fuori dalla lussuosa stanza d’albergo, nasce, come sempre, la polemica per l’ultimo aperitivo organizzato da Ferragni nella giornata di ieri. Un aperitivo “non ecologico”, a detta di alcuni follower. Sì perché la 35enne ha scelto un passaggio in elicottero su un ghiacciaio in Svizzera per bere un bicchiere di champagne con l’amica e altra influencer Chiara Biasi e un gruppetto di amici.

Si è trattato, dunque, di una gita organizzata dall’imprenditore Filippo Fiora che, munito di due elicotteri, si sarebbe reso responsabile di un modello di comportamento non sostenibile, insieme all’intero gruppo. Ma per Ferragni ormai è già polemica passata, eccola infatti radiosa su una delle terrazze più belle di Roma. Di seguito, tutte le foto pubblicate.

Chi ha gradito le pubblicazioni di Chiara Ferragni, accompagnate dal buongiorno all’indirizzo della Capitale come documentato dalla didascalia: “Good morning from Rome”, si è fiondato nella sezione commenti per lasciarle messaggi di apprezzamento, a cui si sono aggiunti tantissimi “mi piace”, di cui presto si è perso il conteggio visto il gran numero in poco tempo.

Ai commenti: “Divina, stupenda, incredibile”, “Sei stupenda”, “Ma quanto sei bella”, “Che gnocca”, “Hai un fisico pazzesco”, si sono contrapposti gli insulti da parte di chi non ha digerito l’ossessività con cui l’imprenditrice digitale cerca sempre di catturare l’attenzione social dei fan, mostrandosi seminuda oppure in posti lussuosi ma anche mentre si concede eccessi. Come è successo proprio di recente quando il nome di Chiara Ferragni ha fatto esplodere un’ennesima polemica: l’influencer si è concessa un aperitivo da super celebrity con alcuni suoi amici, tra cui la collega Chiara Biasi. La comitiva ha condiviso insieme un aperitivo ad alta quota, arrivando in elicottero su un ghiacciaio in Svizzera dove la ha bevuto un bicchiere di champagne.