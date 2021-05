Ha fatto molto discutere, è stata da sempre molto criticata: ma sarà ora l’influencer Chiara Ferragni a farci ricredere? Parliamo della ciabatta con il calzino bianco a vista. L’imprenditrice digitale, che conta milioni di followers su Instagram, ha sfoggiato un paio di ciabatte di plastica color bronzo con calzettoni bianchi bene in vista, in occasione di una passeggiata nel centro di Milano immortalata ovviamente sui social. Un look iper casual, composto da un completo nero di Barrow, accessoriato con una miriade di collane e bracciali colorati

Al braccio dell’influencer Chiara Ferragni la Blonde Salad portava la borsa più desiderata del mondo, una Birkin in pelle nera di Hermès (circa 10mila euro) ma è sui piedi che si sono concentrati gli sguardi. Il classico calzettone bianco scelto da Chiara Ferragni sta dividendo i followers: da una parte c’è chi grida all’orrore fashion, dall’altra chi è già corso a cercare di accaparrarsene un paio, anche se stanno già andando sold out in moltissimi canali di e-commerce, e si trovano nel mondo del resell a prezzi da capogiro

Sono passati esattamente quattro anni da quando Fedez, sul palco dell’Arena di Verona, chiedeva la mano di Chiara Ferragni, nel giorno del compleanno dell’influencer. A distanza di tempo la coppia non ha mai perso la forte stabilità ed è sempre più affiatata. Oggi Chiara Ferragni spegne 34 candeline da mamma di Leone e Vittoria e, per l’occasione, si è trasferita in una villa esclusiva in Toscana tra le colline per un lungo weekend d’amore.

Sui social il racconto del viaggio della famiglia. Leone è emozionato e prepara i bagagli, Chiara invece si concede qualche pit stop per allattare la piccola Vittoria. Fedez, invece, perde la testa quando nota un canestro nel giardino della villa. Mamma Marina Di Guardo ha scritto un dolcissimo post per la figlia con tanto di foto di baby-Chiara: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”.