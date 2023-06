Chiara Ferragni, soggiorno di lusso a Capri. Le critiche: “Non bisogna ostentare per forza la ricchezza”

PUBBLICITÀ

L’estate ancora non è iniziata, eppure l’influencer Chiara Ferragni fa discutere per il suo soggiorno a Capri.

Una vacanza a Capri per Chiara Ferragni

Panorami da sogno, viste che rasentano le cartoline, il cielo azzurro e il mare limpidissimo, colori accessi e cibo salutare e meno. Queste le ultime foto condivise da Chiara Ferragni che mostra la bellissima isola di Capri. L’isola è da sempre meta dei vip e luogo del cuore della stessa Chiara che ci torna ogni volta che ne ha la possibilità.

Nel suo viaggio, però, Chiara questa volta è stata accompagnata non dal marito e dai due figli, ma da quella che lei chiama seconda famiglia. I suoi collaboratori e amici. Gli scatti postati però, forse trasmettono un lusso un po’ eccessivo. La Ferragni infatti si mostra in minigonne, top striminziti, accessori e bikini che hanno prezzi da capogiro: se si vuole tener conto solo degli outfit del mattino.

Una pioggia di commenti negativi per la Ferragni

Poi la condivisione del suo soggiorno, in cui Chiara mostra uscite in yatch, hotel con camere straordinarie e vista da favola. La sera poi la Ferragni non è da meno con cene di lusso nel ristorante più famoso di Capri: Paolino.

Quest’ostentazione, questo suo tipico voler mostrare ai suoi follower i suoi spostamenti, certamente non ha fatto in modo di placare la pioggia di commenti che sono arrivati da parte degli hater sempre in agguato.

Eccone alcuni: “Ogni giorno la dose quotidiana… di guardatemi morti di fame dove mi trovo” scrive uno, “sempre da sola mollando figli e marito e circondata dalla corte dei miracoli… che pena” scrive un altro, “si veste come una sedicenne ma che le è successo?”

La risposta dell’influencer

Non solo, molte critiche anche sulla scelta dei look che Chiara ha mostrato quotidianamente: “Se quel top è avere buon gusto per la moda, siamo fritti”; “Top orrendo. Come sempre, indossa dei capi veramente di cattivo gusto. In fin dei conti, la classe non è acqua”; “Quanto ti vesti male ultimamente”; “Ma perché ti vesti come se avessi 15 anni!??? Cioè zero stile”.

Chiara però non si fa né abbattere né fermare dai questi commenti, non risponde in fatti a parole lascia scorrere. Ma nell’ultima serata del suo soggiorno della bella Capri l’influenzer, quasi come una risposta unica a tutti questi commenti, sfoggia un tailleur nero di Magda Butrym composto da blazer oversize e pantaloni (da più di 800 euro) svasati con applicazioni floreali. Sotto la giacca un microtop Giuseppe Di Morabito argentato, dal costo di 1279 euro.