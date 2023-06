Funerali Silvio Berlusconi, la salma sarà cremata e le ceneri trasferite ad Arcore

Lo stesso sindaco di Arcore Maurizio Bono ha ribadito come la tumulazione nel mausoleo di Villa San Martino “tecnicamente non si possa fare”. Sottolineando, tuttavia, che “se lo cremano e vogliono trasferire l’urna cineraria ad Arcore, per noi non c’è problema”. Unica condizione – dice Bono – “Dev’essere comunicato dove viene trasferita. E deve prenderla in consegna uno dei residenti in Villa San Martino, ovvero la signora Marta Fascina e Pier Silvio Berlusconi”.