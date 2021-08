Un ragazzo è entrato in motorino all’interno della chiesa di San Pio V a Cattolica. Dalle immagini pubblicate dalla pagina Welcome to Favelas è possibile distinguere lo scooter che attraversa la navata centrale dell’edificio. Il gesto insensato è avvenuto proprio davanti agli occhi dei fedeli che hanno visto il giovane sgommare fino all’altare per poi fare marcia indietro.

L’episodio risalirebbe a venerdì scorso quando, prima delle ore 8, lo scooter ha fatto irruzione all’interno della chiesa. Il giovane conducente ha sfruttato la rampa d’ingresso, installata per i fedeli che ha difficoltà motorie., e ha filmato l’accaduto continuando a ridacchiare e fare battute come un ebete. I fedeli, seduti sulle panche, erano in attesa della messa del mattino. Infatti assistevano in un misto di paura e di sgomento a fronte di ciò che stava accadendo. Il parroco ha comunque segnalato la vicenda ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

MOTORINO IN CHIESA