Choc a Pozzuoli, uomo trovato morto alla spiaggia delle Monachelle

E’ stato trovato questa notte sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli il corpo di un uomo senza vita.

Alcuni passanti hanno notato, nonostante il buio, un uomo accasciarsi al suolo, per non rialzarsi più, senza dare segni di vita. Immediatamente hanno allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Tuttavia, una volta giunti sulla spiaggia di Arco Felice, questi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, la salma apparterrebbe a Roman Kuzovov, clochard russo di 47 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e gli agenti del commissariato di Pozzuoli.

Il clochard sarebbe stato colto da un malore, per questo il PM non ha disposto l’autopsia per ulteriori accertamenti

Dalle indagini è emerso che il motivo del decesso sarebbe da riscontrare in cause naturali. Infatti, basandosi anche sulla testimonianza dei passant, Kuzovov sarebbe stato colto da un malore che l’avrebbe stroncato. Per queste ragioni, il pubblico ministero non ha disposto l’autopsia per effettuare ulteriori accertamenti. Il corpo, infine, è stato quindi trasportato all’obitorio del secondo Policlinico di Napoli.