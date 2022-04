“In Cina picco di contagi, qui serve prudenza”, De Luca preoccupato dalla nuova variante

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare del contagio covid a margine della tappa a Napoli del tour italiano di Cdp. “Guardo la Cina che anticipa sempre di 4-5 mesi quello che succede nel resto del mondo sul covid. Abbiamo avuto a Shanghai il picco di contagio più alto degli ultimi 2 anni, perché è venuta fuori una variante che è più contagiosa anche di Omicron 2. Tutti quanti abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma abbiamo il dovere di dire ai nostri concittadini che occorre prudenza. Noi avremo quest’estate un rimescolamento sociale, è chiaro che la gente andrà in giro, abbiamo tutti quanti voglia di respirare e di metterci in movimento, ma perlomeno manteniamo sempre la mascherina. Almeno questo elemento di prudenza manteniamolo, anche perché registriamo un aumento di contagi soprattutto nella fascia al di sotto dei 18 anni. E quindi la situazione rimane delicata. Siamo prudenti, almeno questo“, dichiara Governatore.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 10.099

di cui:

Positivi all’antigenico: 9.154

Positivi al molecolare: 945

Test: 55.452

di cui:

Antigenici: 45.012

Molecolari: 10.440

Deceduti: 10 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 725

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

IL PARERE DI CRISANTI

“I contagi ormai si sono stabilizzati a circa 70mila al giorno a livello nazionale. – dice Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia all’Università di Padova – Numeri importanti, che l’uso della mascherina non è più in grado di contenere se non in una percentuale tra il 15% e il 20%, perché la variante Omicron ha un indice di trasmissibilità tra 12 e 15 e poi non tutti usano questa protezione al chiuso, alcuni la portano male e altri non sempre. Le misure di contenimento servono a poco, bisogna cambiare politica e proteggere i fragili“.