Sorpreso a rubare nel centro commerciale La Birreria a Miano, si vendica spaccando bottiglie di liquore: arrestato

E’ stato scoperto dopo aver rubato alcune confezioni di liquori nel centro commerciale La Birreria a Miano, per vendetta ha distrutto alcune bottiglie. Nei guai è finito S.K. georgiano di 37 anni. L’uomo è stato individuato e fermato dall’efficace intervento delle guardie giurate, sempre pronte ad intervenire in questi casi per garantire la sicurezza all’interno del centro commerciale. Lo hanno seguito e bloccato prima che scappare. Il ladro aveva con sè alcune bottiglie di liquore. Una volta fermato è andato in escandescenza e le ha scaraventate a terra. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Secondigliano, guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito, immediatamente accorsi per ammanettare il soggetto e portarlo dietro le sbarre. Per l’uomo è scattata l’accusa di furto aggravato.

Napoli. Sorpreso a rubare nel parcheggio del centro commerciale La Birreria

E’ stato sorpreso a rubare nelle auto in sosta all’interno del parcheggio del centro commerciale “La Birreria” a Miano. Per questo per un uomo, classe 1985, precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazione e truffa ai danni di anziani, residente poco distante dal mega market, sono scattate le manette.

Immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato Secondigliano, allertata dalla vigilanza del centro tramite le guardie particolari giurate dell Ivp Prestige ,sono arrivati nel parcheggio di piazza Madonna dell’Arco, l’uomo stava completando il suo colpo dopo aver preso di mira le vetture lasciate in sosta dai clienti per fare la spesa, asportando pezzi da un’auto di un dipendente del supermercato ed era intento a forzare la portiera molto probabilmente per portare via il veicolo.