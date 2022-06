Ciro Priello e Maura si sposano, grande festa per il matrimonio della coppia di Melito

Una giornata indimenticabile, all’insegna dell’amore e dell’unione, quella che sabato 18 giugno ha vissuto Ciro Priello. L’attore e youtube, tra i fondatori del gruppo comico dei ‘The Jackal‘ e originario di Melito, ha sposato la sua Maura Iandoli. La relazione tra i neo sposi è iniziata nel 2016 e, col passare del tempo, quel rapporto si è rafforzato. Specialmente con la nascita della piccola Anna. I festeggiamenti si sono tenuti nella tenuta Colle Rajano, a Ruviano, nel Casertano. Priello aveva già dato annuncio della celebrazione lo scorso novembre, durante una puntata di “Tale e quale show”, di cui è stato concorrente.

«Il giorno che ricorderò per tutta la vita». Sono le parole di Ciro Priello, che ha descritto sui social l’unione con la compagna. «Credo che la felicità sia proprio questa», ha risposto lei in uno dei tanti scatti postati su Instagram.

La promessa di matrimonio e gli auguri del sindaco di Melito Luciano Mottola

“Poco fa ho avuto il piacere di celebrare la promessa di matrimonio tra il nostro concittadino Ciro Priello e la sua Maura. A Maura e Ciro, che con i suoi successi con i The Jackal e recentemente anche da solista ha portato in alto il nome di Melito in Italia, vanno le mie felicitazioni e quelle dell’intera cittadinanza. Che la serenità di questi giorni pasquali possa accompagnarvi per tutta la vita, tanti auguri ragazzi!”. Sono queste le parole del primo cittadino di Melito, Luciano Mottola, scritte in occasione della promessa di matrimonio di Ciro Priello lo scorso 19 aprile.