Claudio Amendola e Francesca Neri si separano, ma non ci sarà nessuna guerra stile Totti-Ilary

Altro matrimonio che arriva al capolinea. Dopo la separazione “vip” tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, arriva anche la separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Nonostante lo scorso mese Giulio de “I Cesaroni” avesse smentito le notizie di una rottura, i due attori hanno raggiunto subito un accordo extragiudiziale. L’accordo, dopo essere stato depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, ora dovrà essere omologato dal giudice, previo benestare del pubblico ministero degli Affari Civili.

AMENDOLA VIA DAL TETTO CONIUGALE DALLO SCORSO LUGLIO

Nulla aveva lasciato presagire una separazione imminente della coppia. Proprio nel mese di febbraio, in occasione del 59esimo compleanno dell’attore romano, la Neri aveva dedicato all’ormai ex marito un romantico post su Instagram in cui si legge: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura”.

Amendola aveva, a quanto pare, già lasciato il tetto coniugale lo scorso luglio. L’accordo raggiunto prevede che l’attore paghi un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e un contributo economico al loro figlio Rocco, che ha 23 anni. La casa dove vivevano resterà alla Neri.

“E’ STATO PIU’ DIFFICILE PER LEI”

La coppia, sposatasi a New York nel 2010, ha trascorso insieme complessivamente 25 anni. E hanno vissuto con grande affiatamento ogni cosa, tra cui la malattia della Neri, di cui l’attrice ne aveva svelato l’esistenza in un’intervista tv. “Starle a fianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei”, aveva precisato Amendola a settembre del 2021, ospite di “Verissimo”, per poi spiegare come si era evoluto con il tempo il loro rapporto: “L’amore si depura da tante scorie, come la gelosia. Non ha più senso. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io”.

AL CAPOLINEA COME TOTTI E ILARY

E il tutto raggiunto con assoluta pace e serenità, al contrario dell’altra separazione vip tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ormai diventata nelle ultime settimane una “guerra da guardaroba”, combattuta a colpi di Rolex “scippati” da parte di lei e borsette e scarpette griffate da parte di lui.

Anche se, in un certo senso, le due separazioni sono collegate. Amendola ha infatti scelto, per la sua difesa lo stesso legale che assiste l’ex numero 10 giallorosso, ossia l’avvocato Antonio Conte. Mentre l’attrice di origini trentine è rappresentata dall’avvocatessa Paola Friggione.