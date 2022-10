Totti-Blasi, prove di pace: lui le restituisce le borse firmate, ma lei si trattiene i Rolex

E’ Francesco Totti a fare il primo passo per scongiurare una separazione giudiziaria, l’ex calciatore infatti restituisce le borse griffate a Ilary Blasi.

Una battaglia che imperversa da mesi

La battaglia che infuria da mesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti non si esaurisce ancora. Nelle scorse settimane abbiamo visto i vari screzi che i due si sono fatti a vicenda, Ilary ruba i Rolex dal valore di più di un milione di euro a Francesco e di contro Totti si prende dalla cabina armadio della Blasi la collezioni di borse griffate (Chanel, Dior, Gucci e Hermes).

Il primo passo di Francesco Totti

Adesso Totti, stanco ed in cerca di tranquillità, decide di fare il primo passo per non arrivare in tribunale ad una separazione giudiziaria. Così l’ex capitano decide di restituire la preziosa collezione di borse griffate a Ilary.

Ilary non intende allentare la tensione, pronta per la causa

Se tale gesto l’ex calciatore sperava in una pacificazione, la show girl non sembra del suo stesso avviso. Ilary infatti non ha per il momento alcuna intenzione di restituire la preziosissima collezione di orologi svizzeri a Totti. Men che ha intenzione di allentare un poco la presa, anzi Blasi pare che vuole un vero e proprio scontro con Totti. Adesso si spera solo nell’azione del giudice chiamato per decidere dello scambio tra i due, soprattutto nel cercare di convincere Ilary a restituire gli orologi con tanto di scatole e garanzie, chissà che in quell’occasione Francesco non decida di restituire gli oggetti che appartengono alla donna e che lui detiene.

Però Ilary non sembra intenzionata a lasciare e si dice pronta ad affrontare un processo giudiziario che se avvenisse sarà portato al 2023.

Totti disposto a spostarsi per la felicità dei figli

Intanto pare che Francesco Totti continui a vivere nella parte di villa all’Eur a lui assegnata, tenendo come valvola di sfogo l’appartamento – ora in ristrutturazione – nella zona laziale della Capitale, vicino all’abitazione di Noemi Bocchi. L’ex capitano per il momento non vorrebbe allontanarsi troppo dai figli Cristian, Isabel e Chanel Totti.