All’Antico Vinaio apre anche a Napoli? Il post che fa sognare: “Non è un viaggio di turismo”

“All’Antico Vinaio” potrebbe aprire a Napoli. Con un enigmatico post pubblicato su Fb, l’imprenditore toscano nonché padre del brand Tommaso Mazzanti fa sognare la community social e in particolare i napoletani. “Non è un viaggio di turismo”, recita il post in cui si vede il noto imprenditore immortalato a Piazza Plebiscito. Post che potrebbe quindi effettivamente alludere all’apertura di una nuova sede napoletana del format.

ALL’ANTICO VINAIO APRE A NAPOLI, LE REAZIONI DELLA COMMUNITY NAPOLETANA

In poche ore, il post ha raggiunto oltre 4mila like e un migliaio di commenti. Tanti i commenti positivi (“Ma che bello! Non vedo l’ora di venire ad assaggiare la schiacciata”), ma altrettanti quelli negativi (“Sono di Napoli ma credo che nulla può mettersi a competizione con le cose buone di Napoli…. La pizza”), con fare guardingo (“Bada che a Napoli deve davvero fumare la schiacciata, perché di marchette non ne hanno bisogno”) e di benvenuto (“Questa è proprio una bella notizia, sarai sicuramente il benvenuto a Napoli c’è posto per tutte le eccellenze italiane! Di sicuro sarò tra i tuoi clienti“).

LA LOCATION

Ancora un mistero quello legato alla location del negozio. Tra le ipotesi, quella Piazza del Plebiscito (e qui, ancora una volta, potrebbe tornarci utile la foto di Mazzanti come indizio), ma tra gli hashtag figura anche San Giorgio a Cremano, e quindi in tal caso spostato verso la periferia est della città di Napoli.

Ad ogni modo, è un’apertura questa che fa notizia e che costituirà una grande sfida per “All’Antico Vinaio” che potrebbe sbarcare in una delle città più note per lo street food come Napoli.

