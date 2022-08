Coldplay a Napoli nel 2023, gli indizi nel video rivelano un concerto al Maradona

I Coldplay dovrebbero suonare a Napoli e Milano nel 2023 per il loro tour a cui aggiungeranno delle date. Non c’è ancora l’ufficialità, ma nell’intro del loro ultimo video di Humankind la band ha disseminato elementi sui prossimi concerti. E, inoltre, ci sono prove attendibili che il Diego Armando Maradona sarà uno dei due stadi in cui la band. Le voci girano da qualche giorno, da quando la band inglese ha pubblicato il video del loro ultimo singolo tratto da “Music Of The Spheres”. Da allora i fan hanno cercato indizi di quanto sarebbe successo da qui a un anno, in attesa dell’annuncio ufficiale del tour europeo.

Gli indizi disseminati nell’ultimo video pubblicato dai Coldplay

All’inizio del video, infatti, sono nominate una serie di città, con tanto di location, in cui la band dovrebbe fare tappa. Si leggono sia i nomi delle città in alfabeto latino che una serie di coordinate in una sorta di alfabeto alieno (sic) e all’inizio del video, infatti, alcuni dei componenti della band siedono con alle spalle la scritta “Everyone is an alien somewhere”. Le città nominate nel video sono Coimbra, in Portogallo, Barcellona in Spagna, Cardiff in Galles, Milano, Manchester in Gran Bretagna, Napoli, Zurigo in Svizzera, Copenhagen in Danimarca, Goteborg in Svezia e Amsterdam nei Paesi Bassi. Napoli e Milano appaiono non consecutive, ma non si sa qualche ordine abbia seguito questo elenco.

Le città che compaiono e le scritte in alfabeti “alieni”

Se a ben guardare le scritte in alfabeto latino delle città sono visibili, quelle in alfabeto alieno lo sono un po’ di meno, ma sui social c’è chi si è cimentato, scoprendo che anche il nome degli stadi (con quello napoletano che, però, ha il nome vecchio, San Paolo, al posto di Diego Armando Maradona). Il tour della band inglese è ancora in movimento e si sta trasferendo dall’Europa (con le quattro date in Belgio) in Sud America. Se Milano è una delle tappe già toccate dalla band che proprio al San Siro suonò due volte nel 2017 per il tour di A Head full of dreams, per Napoli è la prima volta e quello dei Coldplay potrebbe segnare anche un ritorno ai grandi concerti per la città campana che negli ultimi anni ha latitato un po’ sul versante dei grandi e delle grandi artisti/e internazionali. (Fanpage)