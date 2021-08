Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via Pace a Ercolano, nel Napoletano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto ma lo si è appreso oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: sul selciato hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli a salve. Al momento sono in corso indagini. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati fatti esplodere nel vicoletto storica roccaforte del clan Birra-Iacomino a pochi passi da Corso Resina.

Sul caso in queste ore sono al lavoro i carabinieri della tenenza di Ercolano giunti sul posto per effettuare rilievi del caso. Sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli a salve. Secondo le prime indiscrezioni a sparare sarebbero state delle persone a bordo di un motociclo..

A lanciare l’allarme su quanto è accaduto la scorsa notte il consigliere comunale Piero Sabbarese che con un post sul social network Facebook ha spiegato: «È un fatto grave che non può passare sotto il silenzio generale delle istituzioni locali».