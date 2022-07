[Video]. “Crêpes farcita in modo sbagliato”, scatta la maxi rissa a Palinuro

“Salve consigliere, le allego il video di una rissa futile scoppiata in pieno centro a Palinuro. Questa rissa sarebbe scoppiata per un battibecco, tra un ragazzo e il proprietario di un bar, per una crêpes farcita in modo sbagliato. Senza parole.” Questo il post pubblicato dal consigliere regionale Borrelli e diffuso sui social con tanto di video, oscurato, in cui si vedono persone prendersi a mazzate all’esterno di un locale. Non si capisce se effettivamente alla base della rissa ci sia l’errore su una crepes sbagliata, fatto sta che si tratta dell’ennesimo episodio di violenza gratuita che ha indignato i social. Ci sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine, anche in base ai video che stanno circolando sulla rete, per individuare i partecipanti alla mega rissa ed i motivi esatti che l’hanno scatenata.

http://