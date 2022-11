Concorso Asia, pubblicata la graduatoria finale dei primi 200 vincitori

Stasera il sito dell’Asia ha pubblicato la graduatoria finale per le prime assunzioni nel servizio di igiene urbana del Comune di Napoli. Dopo la valutazione dei 200 candidati Idonei per Apprendistato, in caso di esito positivo dei controlli, l’Asia Napoli procederà alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato. Dopo l’azienda pubblicherà la graduatoria, epurata dalle 200 unità dedicate alla figura di apprendista e seguirà la chiamata dell’altra figura professionale, 300 candidati di livello J, con il meccanismo dello scorrimento.

I DETTAGLI

Avviso di Selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere per l’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante con prestazione full time per il profilo di addetti allo spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio

Come previsto dall’art. 11 dell’Avviso di selezione, con determina dell’Amministratore Unico n. 184 del 15/11/2022 è stata approvata la graduatoria finale della selezione in epigrafe.

L’assunzione in servizio è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Allo scopo di procedere con le verifiche propedeutiche all’assunzione, come previsto dall’art. 9 e 12 e 13 dell’Avviso di selezione, i 200 candidati identificati in graduatoria quali Idonei per Apprendistato, devono presentare entro le ore 12.00 del 25/11/2022 la seguente documentazione a riscontro di quanto dichiarato in fase di domanda di partecipazione:

Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per residenza (obbligatorio per tutti i 200 idonei per l’Apprendistato). Copia leggibile, fronte e retro, della patente di guida di categoria “C” e/o superiore e “Carta di Qualificazione del Conducente – CQC” in corso di validità, in formato .pdf, no foto (solo per coloro che hanno dichiarato il possesso in fase di domanda di partecipazione). Estratto contributivo INPS (solo per coloro che hanno dichiarato esperienze lavorative pregresse nel settore). Idonea documentazione attestante i figli a carico (es. copia dello Stato di famiglia, copia del modello 730 ove sia riportato il carico familiare – solo per coloro che hanno dichiarato figli a carico).

Ricordiamo che, come previsto all’art. 9- Valutazione dei Titoli, l’ASIA Napoli si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o documentazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Tutta la documentazione da presentare che attesti i requisiti e titoli dichiarati, come previsto dall’art.13- Presentazione dei documenti di rito, dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail: [email protected]

