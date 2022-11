Cavani: “Napoli città speciale, ci vivono i miei figli. Tifo per lo Scudetto”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Edinson Cavani ha parlato dei suoi ricordi di quando ha giocato nel Napoli, per tre stagioni, indossando la maglia numero 7.

CAVANI: “NAPOLI UN PEZZO DI CUORE”

Alla domanda sui suoi ricordi napoletani, “El Matador” risponde così: “Napoli è un pezzo di cuore. Per tanti motivi: per il passato, ma anche per il presente. I miei due figli, Bautista e Lucas, hanno 9 e 11 anni, vivono lì, giocano a calcio e, ovviamente, tifano Napoli”.

Prosegue poi: “Tutte le squadre in cui giochi ti lasciano qualcosa, ma Napoli mi ha lasciato qualcosa in più. Quei tre anni, per me, sono stati l’embrione di un’importante carriera avuta poi, tra PSG, Manchester United e, ora, Valencia. Io sono un tipo riservato, raramente esterno delle emozioni. Ma l’affetto che ricevetti a Napoli fece scattare in me una scintilla, qualcosa di speciale. Ricordo che fuori l’hotel, una volta arrivato in città, c’era un sacco di gente.

E De Laurentiis, alla presentazione, mi fece fare un giro di campo, mi sentii come il Papa. Fu incredibile. Io non me la sentivo, non avevo ancora giocato un minuto e non avevo ancora fatto niente per quella gente che mi acclamava in una maniera straordinaria. Quelle facce, quell’energia, quella partecipazione…Fui travolto. E sentivo che dovevo ricambiare in qualche modo. E anche per questo quella Coppa Italia vinta dopo tanti anni senza un trofeo, e contro quella Juve fortissima, fu qualcosa di magico e indelebile. Fu un qualcosa che costruimmo insieme alla città, ad un popolo intero, e la condivisione della gioia fu totale”.

“IL NAPOLI HA TUTTE LE CONDIZIONI PER POTER VINCERE LO SCUDETTO”

Alla domanda sulle probabilità di vittoria dello scudetto da parte del Napoli, Cavani risponde così: “Oggi seguo il Napoli da lontano, ma da qui hanno ovviamente un tifoso in più. Per me quest’anno hanno tutte le condizioni necessarie per poter vincere lo scudetto. Hanno una società seria e organizzata, che sa pianificare e muoversi bene sul mercato, un grande allenatore, giocatori affamati e interessanti e poi, ovviamente, il sempre presente calore del pubblico. Nel calcio non si sa mai, e in questa stagione ancora di meno vista l’interruzione del campionato causa Mondiale, la Serie a è sempre altamente competitiva, ma la partenza del Napoli è stata straordinaria. Il mese di gennaio sarà fondamentale”.