Oggi la Campania può tirare un sospiro di sollievo dopo l’aumento dell’incidenza del contagio covid registrato nei giorni scorsi. Infatti oggi sono stati analizzati 29429 test da cui sono emersi 393 positivi. Dopo il consueto aumento, ieri al 2,62%, dell’indice di contagio, dopo il weekend a causa della diminuzione dei tamponi, oggi il tasso di positività è pari all’1,33%.

Purtroppo oggi si registrano 3 decessi. Buone notizie arrivano anche dai dati sui ricoveri, infatti rispetto a ieri, non si registrano nuove occupazioni dei posti in terapia intensiva (17). Al contrario ci sono nuovi 10 ricoveri nei reparti in degenza, quindi, il totale delle occupazioni si attesta a 193 (+10).

LOTTA AL COVID, IN ARRIVO LA TERZA DOSE

“Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti” e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson “che avrà bisogno di un richiamo a tempi brevi”. Ma “entro l’anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario. La scelta della terza dose, sottolinea il sottosegretario alla Salute Sileri, “è auspicabile sia condivisa da tutta Europa, considerando il boom di contagi in alcuni paesi europei”, dove insieme ai casi “aumenta il rischio che si diffondano nuove varianti”.

Quanto al vaccino per proteggere dal Covid la fascia 5-11 anni “il suo arrivo dipenderà dagli enti regolatori, e appena sarà approvato sarà disponibile in Italia, io a mio figlio lo farei senza dubbio. Ho un figlio di 2 anni e se ci fosse un vaccino disponibile per la sua età lo farei subito. Purtroppo ancora non c’è” conclude.

LA SITUAZIONE IN ALTO ADIGE

Intanto in Alto Adige, dopo una tregua di sei mesi, sia i nuovi casi che l’incidenza su sette giorni superano soglia 100. Sono infatti 115 i test positivi (40 su 864 tamponi pcr e 75 su 11.519 test antigenici). Si deve infatti tornare indietro ad aprile per trovare numeri simili. L’incidenza sale invece a 107. Un valore così alto è stato rilevato l’ultima volta il 28 aprile (109). Stabile invece la situazione negli ospedali con 50 ricoveri (44 nei normali reparti e 6 in terapia intensiva) e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati dichiarate guarite 78 persone, mentre 2075 sono in quarantena.