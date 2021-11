Ricoverato in provincia di Napoli, poi la brutta sorpresa: gli rubano 160mila euro dal conto corrente

I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di denaro e di beni per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di tre indagati. Questi sono responsabili di “furto aggravato, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica aggravata e riciclaggio”.

Le indagini

Le indagini avviate dalla Stazione dei carabinieri di Ischia in seguito alla denuncia sporta nel dicembre 2018 da un 66enne. Quest’ultimo, dopo un lungo ricovero ospedaliero, si era accorto della sottrazione di tutte le somme dal proprio conto corrente svizzero. I successivi accertamenti bancari e patrimoniali, eseguiti anche in collaborazione con la Polizia Svizzera attraverso rogatoria internazionale, hanno permesso di documentare che uno degli indagati, dopo aver sottratto le chiavette per l’accesso all’homebanking di proprietà del denunciante, si è introdotto abusivamente nel relativo sistema informatico. Da lì, ha disposto vari bonifici in favore di conti correnti italiani e svizzeri per 162mila euro.

Gli altri due indagati in concorso tra loro, dopo aver ricevuto un bonifico su un conto corrente italiano, hanno eseguito altre operazioni bancarie ed economiche. Grazie alla quali, hanno ostacolato l’individuazione della provenienza illecita delle somme. Nel corso dell’operazione, sono stati eseguite perquisizioni personale e domiciliare.