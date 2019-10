Controlli a tappeto e posti di blocco a Giugliano: raffica di multe e sequestri, un arresto per furto

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Giugliano, unitamente a quelli del X reggimento Campania hanno effettuato un controllo straordinario del territorio sul centro cittadino.

All’esito del servizio, oltre ai numerosi controlli e perquisizioni, sono state elevati verbali al codice della strada per circa 10.000 euro, denunciate 2 persone per guida senza patente e posti sotto sequestro 4 veicoli.

Giugliano, i carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e tratto in arresto in soggetto di etnia Rom di 22 anni, destinatario di una misura cautelare in carcere e di una ordine di carcerazione per una pena definitiva di 7 mesi e 25 giorni, per il reato di furto aggravato in un’auto nel parcheggio auchan di Giugliano.

L uomo si era reso irreperibile dall’ anno 2012.