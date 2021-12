Green Pass a Napoli, blitz per le vie dello shopping: controllate 931 persone e 63 attività

I militari hanno controllato 931 persone, di cui 10 sono state sanzionate perché prive della carta verde. Al centro delle verifiche anche 63 attività commerciali, che sono ispezionate: 6 le sanzioni anti-Covid. Sanzionati anche i 2 titolari di altri due esercizi commerciali in via Toledo e in piazza del Gesù e tre clienti a tavola senza il previsto green pass.

Ha il super green pass ma è positivo al covid, bloccato nel bar a Napoli [ARTICOLO 10 DICEMBRE 2021]

Aveva il super green pass ma era positivo al covid, bloccato nel bar a Napoli. Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, sottoponevano al controllo del green pass rafforzato un uomo di 45 anni che era seduto al tavolino di un bar di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli.

Il 45enne è risultato essere titolare di certificazione sanitaria valida in Italia ed in Europa. Però da un successivo controllo emergeva che doveva trovarsi in stato di isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dallo scorso 6 dicembre. Denunciato l’uomo per non aver rispettato l’obbligo della permanenza nel luogo dove era stato posto in isolamento e l’autovettura sulla quale viaggiava è stata sequestrata amministrativamente ai fini della confisca. Inoltre, è stato interdetto l’accesso al locale commerciale dell’area di servizio interessata ed il gestore ha provveduto a far sanificare i locali.

SUPER GREEN PASS, REGOLE LOCALI PUBBLICI

La legge italiana già prevede le sanzioni per chi, positivo, esca dall’isolamento e provi ad usare il Green pass, ma arrivare ad un sistema di revoca a livello europeo permetterebbe di avere una omogeneità di blocco del certificato anche negli altri paesi se usato in modo fraudolento.