Cori anti Juve nei festeggiamenti Scudetto, multati Napoli e Politano

PUBBLICITÀ

Un coro ritenuto “ingiurioso e offensivo” verso la Juventus, intonato al termine di Udinese-Napoli, la partita che ha sancito la vittoria dello scudetto della formazione partenopea, e “intonato insieme ai propri tifosi” da Matteo Politano è stato punito dalla procura della Figc, “a seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti” con una ammenda di 5mila euro al giocatore ed una analoga al Napoli “per responsabilità oggettiva”.

Politano era stato deferito per aver lo scorso 4 maggio, in occasione della gara Udinese-Napoli valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, “intonato insieme ai propri tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Juventus FC”. (ANSA).

PUBBLICITÀ